Renault/Master RECHEADA DE DROGAS foi apreendida pela PM

Um veículo roubado e recheado de drogas, foi apreendido pela policia militar, o 16 Batalhão, vem intensificando ações , incentivado pelo comandante Tenente Coronel Joas. Confira os detalhes, direto do B. O

No dia 20 dez. 21. 11h50. Na Rua Xv Novembro, bairro Morro Alto, foi repassado a equipe policial que teria um veículo abandonado na via. Deslocado ao local, onde foi visualizado o referido veículo, sendo uma Renault/Master na cor branca, abandonado com a porta aberta, e ao verificar o interior do mesmo foi constatado que estava carregado com vários fardos e sacos contendo tabletes de maconha, em consulta sistema operacional foi constatado se tratar de um veículo roubado. Diante do exposto, foi encaminhado o veículo com os entorpecentes para a Delegacia, onde foi realizado a pesagem do entorpecente apreendido, pesando no total 690,550kg (seiscentos e noventa quilos e quinhentos e cinquenta gramas).