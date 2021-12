PREFEITURA DIVULGA PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DE FINAL DE ANO

Dezembro chegou com uma programação de eventos relacionados ao aniversário de Guarapuava e as festividades de final de ano. A agenda começa amanhã (09) com a entrega das obras de revitalização da Praça da Fé e do novo mirante, às 18h30.

No próximo fim de semana, estão programados um Aulão de Ginástica no Centro de Iniciação ao Esporte do Pavão, às 14h30, no sábado (11), e o Baterasso e o Festival de Cervejas Artesanais no Parque do Lago, domingo (12), a partir das 13h.

A secretaria de Esportes e Recreação também organizou a inauguração de novos espaços esportivos na cidade como as quadras de grama sintética no Bairro Xarquinho, e Jardim Colibri e Vila Jordão. Já o dia 22 de dezembro marca a retomada dos voos comerciais partindo de Guarapuava com destino a Campinas/SP.

Confira na íntegra a agenda de eventos:

09/12

Entrega da Revitalização da Praça da Fé

Horário: 18h30

09/12

Encerramento da Copa Verão Tancredão 2021

Local: Arena Tancredão

Horário: 20h

10/12

Abertura da Feira Especial de Natal da Economia Solidária

Local: Rua Xv de Novembro, próximo à Praça 9

Horário: 18h

11/12

Aulão de Ginástica

Local: CEI Pavão

Horário: 14h30

12/12

Baterasso e Festival da Cerveja Artesanal

Local: Parque do Lago

Horário: 13h

13/12

Formatura Potencial Feminino

Local: Paço Municipal

Horário: 19h30

14/12

Entrega dos Títulos de Regularização

Local: Paço Municipal

Horário: 10h

16/12

Inauguração Sintético Xarquinho

Local: Rua Foz do Iguaçu, esquina com a Rua Ilha de Marajó

Horário: 18h

17/12

Inauguração Sintético Colibri

Local: Rua Caxias do Sul, esquina com Governador Valadares

Horário: 18h

18/12

Inauguração Playground do São João

Local: Rua Cristina Zimmer (fundos da Escola Dalila)

Horário: 10h

18/12

Inauguração Playground do Mirante da Serra do Jordão

Local: Rua Elzira S. Machado

Horário: 15h

18/12

Inauguração do Sintético do Jordão

Local: Rua José Amâncio

Horário: 18h

20/12 –

Missa de ação de graças e bênçãos encerramento do ano

Local: Paço Municipal

Horário: 09h

22/12

Retomada voos comerciais

Local: Aeroporto Regional de Guarapuava

31/12

Queima de Fogos

Local: Parque do Lago

Horário: Após contagem regressiva para o ano novo