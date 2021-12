JOVEM ALUGA QUARTO EM HOTEL , USA ABUSA E ATORMENTA A VIDA DE HÓSPEDES E AINDA DIZ > NÃO TENHO COMO PAGAR!!!!

Dezembro esta ai, e com o mês do décimo terceiro, golpes grandes e pequenos, começam a ser registrados na cidade e região !

Leiam este, atendido pela policia militar, onde uma jovem que parecia ser meiga e doce, aluga um quarto , incomoda meio mundo, atrapalha os hóspedes e de quebra, ainda não quer pagar a conta! Confira, direto do B.O





No centro. O proprietário de um hotel, informou que hospedou uma cliente na quinta feira, e que ela estava causando transtorno no hotel e que demais clientes começaram a reclamar dela. Que ele conversou explicando que não seria possível ela continuar hospedada no hotel, sendo que ela concordou e disse que no momento não tinha dinheiro para pagar e que venderia a televisão para quitar a conta. Durante a noite do dia 05/12/2021 a referida pessoal chegou no hotel e forçou sua entrada e pediu o quarto que estava, que o funcionário não conseguiu impedir sua entrada. Diante dos fatos foi deslocado até o endereço e verbalizado com a mulher, 28 anos, a qual abriu a porta e de forma alterada começou a desacatar a equipe policial, fazendo xingamentos. Diante da situação foi encaminhada as partes para confecção do boletim de ocorrência e orientado os mesmos.