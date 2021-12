GUARAPUAVA APRESENTA MENOR NÚMERO DE INFECTADOS DESDE MAIO DE 2020

Com o avanço da vacinação e a manutenção dos cuidados sanitários, o número de casos de Covid-19 tem apresentado uma queda significativa em Guarapuava. Desde a última segunda-feira (29), o município não registrou mais do que 30 casos ativos. A cidade ontem dia 06, tinha 17 pacientes com o vírus ativo. Números semelhantes aos registrados há quase um ano e meio, em maio de 2020. A diminuição do número de óbitos e casos graves é uma interferência direta da imunização.

No mesmo ritmo de queda também está a taxa de mortalidade. Desde o dia 19 de novembro, nenhum óbito foi registrado, completando 17 dias sem mortes. No total, no mês de novembro foram registradas 4 mortes, com uma queda de 97,4 % dos óbitos se comparadas a maio deste ano, pior momento da pandemia, quando 156 mortes foram contabilizadas em decorrência da Covid-19.

No sábado (04), com a revisão semanal do bandeiramento, o índice ficou em 1 ponto.

Na avaliação do secretário de Saúde, Jonilson Pires, os bons índices também são resultado de todo o trabalho feito pelos profissionais de saúde no combate à pandemia. “Foi um período longo e difícil, creio que todos os profissionais passaram por momentos inenarráveis. Mas com empenho de toda a equipe e o apoio da população, conseguimos reverter a situação”, comentou Jonilson.

MANUTENÇÃO DOS CUIDADOS

Apesar do cenário otimista, Jonilson relembra que as medidas sanitárias devem ser mantidas. “Faz parte da própria característica biológica do vírus que as taxas de transmissão diminuam depois de um certo número de contaminados. E para evitar que ele volte a circular, é fundamental que a população mantenha a utilização de máscara, álcool em gel e sempre que possível, evite aglomerações”, observou.