Congresso Internacional de Missões 2021 Comemora 70 anos da Assembleia de Deus ! A igreja tem mais de 10 mil membros

Em Guarapuava, a Igreja Assembleia de Deus iniciou sua primeira reunião em janeiro de 1950. Hoje, em torno de 10 mil pessoas reforçam o quadro de membros em cerca de 70 templos, na cidade e região. Além dos cultos , escolas bíblicas, várias atividades comunitárias, são realizadas constantemente como aulas de música, presença em presídios, casas de recuperação e distribuição de sopa a pessoas necessitadas .

A Assembleia é parceira do 26 Grupo de Artilharia e Campanha no projeto Pelotão Esperança, voltado para crianças carentes; E ainda faz parte do grupo humanização do Hospital Santa Tereza, este, formado por mulheres voluntárias prestando serviços para mães e bebês na UTI neonatal.

Há 15 anos, a Igreja Assembleia de Deus é responsável pelo Colégio Betel, que oferece educação com base nos princípios cristãos; Centro de Eventos Betel, disponibilizado para eventos, cursos teológicos e execução de projetos sociais; Livraria Betel, com comercialização de artigos religiosos; e programação gospel na rádio comunitária FM 104,9.





CONGRESSO COM PALESTRANTES DE RENOME INTERNACIONAL COMEMORA ANIVERSÁRIO









A organização do Congresso preparou uma programação especial , que conta com palestras , apresentações musicais , artísticas, congresso Kids e praça de alimentação com cardápio variado, incluindo comida típica de vários locais do Pais.

A solenidade de abertura celebrada pelo Presidente da Assembleia de Deus em Guarapuava, pastor Antônio Domingos dos Santos, acontece no dia 9 de dezembro às 19h00h , no Centro de Eventos Betel, rua Fortaleza 198 bairro São Cristóvão, com diversas participações musicais, bandas, corais, apresentações e palestras.

A homenagem alusiva aos 70 Anos da chegada da igreja Assembleia de Deus na cidade, bem como a comemoração de fundação do MSBN, ocorre dia 11 de dezembro com a participação de várias autoridades e palestrantes de renome internacional

PROGRAMAÇÃO - TEMA: NÃO PARE!





09/12 QUINTA-FEIRA:

14h - SEMINÁRIO PARA LÍDERES

PALESTREANTES : PR MESSIAS SANTOS - ITAJAI, SC

R SAULO DOS SANTOS – ATLANTA, EUA

19h - ABERTURA

PALAVRA: PR MESSIAS DOS SANTOS - ITAJAI, SC

10/12 SEXTA-FEIRA:

19:30 - CULTO

PALAVRA: IZABEL FALCÃO - NATAL, RN









11/12 SÁBADO:

09:30h (MANHÃ) SEMINÁRIO PARA LÍDERES

PALESTRANTES: PR MESSIAS SANTOS E PR SAULO DOS SANTOS

19h - COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS AD GUARAPUAVA E 20 ANOS MSBN HOMENAGEM AOS MISSIONÁRIOS MSBN

CLAMOR PELAS NAÇÕES - BANDEIRAS TESTEMUNHO: PR DAVID CAMACHO - VENEZUELA PALESTRANTE: PR MESSIAS SANTOS - ITAJAI, SC









12/12 DOMINGO:

















10h - MANHÃ MISSIONÁRIA

PALESTRANTE: PR MAICON FARIAS – ESPANHA

17h - ENCERRAMENTO

PARTICIPAÇÃO CRIANÇAS- CONGRESSO KIDS PALESTRANTE - DAVID CAMACHO - VENEZUELA TRADUÇÃO PR - SAULO DOS SANTOS