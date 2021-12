COMO NOTICIAMOS ONTEM EM PRIMEIRA MÃO : POLICIA MILITAR E CIVIL DESMONTAM QUADRILHA DO ÓLEO VEGETAL

Ontem destacávamos o fato no momento que aconteceu, Você que é leitor deste espaço, teve as informações em primeira mão. Segue abaixo o relato oficial da PM, neste brilhante trabalho em conjunto com a Policia Cívil :

Quadrilha presa!!!!

No dia 15 dez. 21. 07h10, foi deslocado até a Rodovia 466, bairro Industrial, onde a equipe policial foi acionada para averiguar uma situação de roubo, onde segundo o a vítima, masculino, 57 anos, estava dormindo no interior do caminhão estacionado quando foi vítima de roubo na madrugada e que os autores levaram seu caminhão e deixaram o mesmo às margens da PR-466. No local a vítima relatou que estava dormindo no interior do caminhão que trabalha, carregado com óleo vegetal e que ouviu alguém quebrar a janela, ao tentar pedir socorro foi agredido com golpes na cabeça e vendado com um cobertor, os autores colocaram o solicitante em um veículo e o abandonaram as margens da PR-466 ao clarear o dia o solicitante conseguiu pedir ajuda em uma empresa e acionar a polícia. Efetuado contato com a empresa proprietária do referido caminhão e cientificado do fato sendo que foi repassado por um funcionário da empresa a localizar o veículo, sendo deslocado até o local junto com o solicitante e localizado o veículo sendo um MERCEDES BENZ na cor branca, mas a carga já havia sido roubada. Em buscas no interior do caminhão foi localizada a carteira do solicitante contendo todos os seus documentos pessoais bem como R$ 48,00 em dinheiro e ainda seu aparelho celular LG k51s intacto solicitado o rastreamento do veículo para a empresa desde o possível momento do fato sendo repassado que o caminhão ficou parado em uma empresa nas proximidades PR466, então a equipe deslocou até o local apontado pelo rastreador e em contato com o masculino, 45 anos, proprietário do local este relatou que chegou no local aproximadamente as 06 horas da manhã e que visualizou o caminhão Iveco na cor vermelha no local e que este veículo estaria sendo utilizado para acondicionar a carga de um segundo veículo Mercedes Bens de cor branca, que devido prestar serviços para o masculino, 53 anos, assim o proprietário da empresa achou comum os veículos estarem no local porém após serem cientificados que o pátio de sua empresa havia sido utilizado para o transbordo de uma carga de oléo vegetal roubada os mesmos se prontificaram a testemunhar sobre o ocorrido bem como apontaram para a equipe a sede da empresa. Deslocado então nesta empresa e localizado o masculino já mencionado, 53 anos, proprietário do local sendo cientificado o mesmo quanto aos fatos e indagado quanto ao seu caminhão





Iveco na cor vermelha este relatou que não sabia o paradeiro do veículo que apenas sabia onde estava o seu caminhão Volvo vermelho deslocado até o local apontado, sendo localizado e no momento que a equipe fazia contato com uma empresa vizinha, foi possível visualizar um masculino, posteriormente identificado como proprietário do caminhão, este ao avistar a equipe adentrou rapidamente o veículo Honda HRV, sendo visualizado mais uma pessoa do sexo masculino em seu interior, dada voz de abordagem aos mesmos porém o condutor do veículo posteriormente identificado masculino, 20 anos, arrancou com o veículo em alta velocidade sentido BR-277 sendo acompanhado pela equipe policial e com o uso de sinais luminosos e sonoros tentando efetuar a abordagem porém não foi acatada pelo condutor que efetuando manobras perigosas ultrapassando pelo acostamento da BR-277, colocando em risco a vida de pedestres e transeuntes, vindo na sequencia a perder o controle do veículo e parando bruscamente, os dois ocupantes do veículo evadiram-se invadindo diversas residências sendo acompanhado pelo pelos policiais até chegarem nos fundos de uma residência, sendo dada voz de abordagem e em busca pessoal foi localizado no bolso do mesmo masculino, 20 anos, um aparelho celular marca Apple na cor branca, totalmente avariado e em busca pessoal no segundo abordado masculino, 23 anos, a quantia de R$ 215,00 duzentos e quinze reais e um aparelho celular marca Motorolla na cor preta. Efetuada consulta via sistema operacional e constatado que o masculino de 20 anos, possui em seu desfavor dois mandados de prisão pelo crime de roubo e organização criminosa. No veículo localizado no interior uma carteira do masculino de 23 anos, com seus documentos pessoais uma mala de viagem na cor cinza e em um compartimento interior a quantia de R$ 70.000,00 setenta mil reais e ainda uma chave do quarto de um hotel. No quarto do hotel nada de ilícito foi localizado. Foi informado que haveria mais um quarto ocupado por outros masculinos que estariam juntos, neste quarto foi abordado, localizado o masculino, 25 anos, e indagado o mesmo quanto aos fatos este relatou que estaria pernoitando para efetuar um serviço, em buscas pelo local foram localizados R$ 3.670,00 três mil seissentos e setenta reais que segundo ele, recebeu da pessoa do já mencionado masculino 53 anos, para cuidar de um refém motorista de caminhão e ainda uma chave de um veículo Ford/Fiesta que segundo ele foi utilizado para efetuar o roubo diante do exposto foram indagados os três abordados quanto ao caminhão utilizado para acondicionar a carga roubada e os mesmos apontaram um estacionamento nos fundos do hotel supracitado deslocado até o estacionamento Marcondes e localizado o veículo Iveco Stralis carregado com óleo vegetal efetuado contato com o proprietário do estabelecimento o qual relatou que o referido caminhão chegou no local conduzido por um masculino e acompanhado de uma mulher que chegaram juntamente com o casal duas pessoas do sexo masculino em um veículo Honda na cor prata deixaram o caminhão e avisaram que posteriormente o senhor de 53 anos, pagaria as diárias que após alguns minutos o senhor de 53 anos, chegou no local em uma Triton preta e pagou as





diárias do caminhão. Diante dos fatos foi deslocado até a residência da pessoa masculino de 32 anos, apontado, último mencionado, como motorista de seu caminhão Iveco porém este não se fazia presente no local sendo localizada apenas a senhora mulher do mesmo, 26 anos, a qual foi reconhecida pelas imagens. Foi dada voz de prisão a todos os 06 envolvidos e encaminhados para a Delegacia.