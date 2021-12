Bolsonaro sanciona lei que destina R$ 300 milhões para o auxílio gás comemoram patriotas !

Este é um presidente que se preocupa com quem precisa

Destaca líder regional do Patriotas









Os recursos vão ajudar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha com o equivalente a 40% do preço do botijão. A matéria foi aprovada no Congresso Nacional na semana passada.





Segundo o governo federal, a previsão é que o benefício alcance mais de 5 milhões de famílias de baixa renda em todo o país.





Serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que morem na mesma casa de beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).





O guarapuavano Fabio Fortkamp, líder no Movimento Patriotas regional, apoiador incondicional do presidente Bolsonaro , destaca que este auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

" Lobo a preferência de pagamento será para a mulher responsável pela família. O auxílio do programa Gás dos Brasileiros deve ser concedido a cada bimestre. Extremamente importante e demonstra acima de tudo o compromisso de um presidente que tem Deus no coração, com aqueles que mais precisam "! Reforça