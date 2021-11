VAGABUNDO CUECA SUJA INVADE CASA E QUASE MATA IDOSO DE SUSTO AO LEVAR OS PERTENCES DO MORADOR

Ocorrências como esta, chamam atenção pelo perigo que oferecem as pessoas de bem de Guarapuava. Os pilantras, cuecas sujas, vagabundos de plantão, estão perdendo o medo e cada vez mais ousados, entram nas casas com as pessoas dentro. Neste caso um senhor de 74 anos dormia o sono daqueles que já prestaram o serviço e contribuição a sociedade e merecem o respeito com dignidade. O Cueca suja do inferno, entrou na casa e só saiu quando o senhor, já idoso deu de cara com o pilantra revirando sua casa!! Perigo!!! Confira os detalhes , direto do B.O





No dia 17. nov. 21. 01h13. No Bairro Santana. A solicitante, 74 anos, relata que estava dormindo quando escutou um barulho, ao verificar se deparou com um indivíduo dentro de seu quarto revirando o seu guarda-roupa, sendo que gritou por socorro e o individuo se evadiu. Populares que escutaram os pedidos de socorro visualizam dois indivíduos pulando o muro, e ao tentarem recuperar os objetos os autores os ameaçaram, segundo os vizinhos os autores eram duas pessoas de estatura alta e estavam trajando roupas escuras. Segundo a vítima, os autores Roubaram uma TV 32 Pol. marca Panasonic e várias joias, foi realizado buscas porém os autores não foram localizados, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.