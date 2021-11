TRAFICANTES LIGADOS AO PCC DINHEIRO E 345 kg DE DROGAS PEGOS EM AÇÃO DA PM

A policia agindo para garantir que destruidores de família e pessoas, chamadas traficantes, sejam retirados da sociedade com drogas não chegando aos viciados e são muitos nesta cidade. Confira a ágil ação da PM !

No dia 09. nov. 21. 15h45. Noa PR 466, Bairro Primavera, a equipe policial em patrulhamento, avistou o veículo Chevrolet/Cobalt, na cor branca, sendo que seus ocupantes, ao avistarem a viatura policial, demonstraram nervosismo, fechando os vidros do veículo, sendo procedida a abordagem policial, nas pessoas posteriormente identificadas, masculino, 27 anos, o qual já era conhecido da equipe, pelos crimes de tráfico e roubo e outro masculino, 35 anos, conhecido por envolvimento em crimes de roubo. Em busca pessoal nos bolsos do masculino, 27 anos, foi localizado a quantia de R$1.402,00 (hum mil quatrocentos e dois reais), um aparelho celular Samsung na cor azul e com o masculino, 35 anos, a quantia de R$690,00 (seiscentos e noventa reais), sendo este em diversas cédulas, de dinheiro trocado e na carteira do mesmo, a quantia de R$1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), característico da venda de entorpecentes. Em buscas veicular, foram localizados dois aparelhos celulares, sendo um motorola moto g8 plus, o qual o condutor 35 anos, quebrou no momento da abordagem e o dispensou no assoalho, do lado do motorista, um samsung modelo A70, na cor azul, no console central do veículo e ainda dois comprimidos de ecstasy, na cor laranja e no porta-luvas foi localizado a quantia de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), também diversas cédulas de dinheiro trocado. Diante do exposto, foram indagados os abordados, quanto aos ilícitos, o masculino, 27 anos, relatou ser de sua propriedade, sendo solicitado apoio das equipes e deslocado ate o endereço da residência do indivíduo que confirmou que teria outros entorpecentes. No local visualizaram um veículo Fiat/Palio, na cor vermelha, o qual, mesmo de fora do pátio, foi constatado estar carregado com diversos tabletes da substância análoga a maconha e ainda uma balança para pesagem da droga. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e encaminhados ate a Delegacia, onde foram pesados os tabletes de entorpecentes totalizando 345 kg.