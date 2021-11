TRAFICANTE ARMADO QUER PAGAR CORRIDA COM DROGAS E ASSUSTA MULHER MOTORISTA DE APLICATIVO, AMIGOS E PM SE MOBILIZAM PARA AJUDAR

O traficante , felizmente ainda amador, tentou pagar a motorista do aplicativo com drogas, ela, com medo, felizmente conseguiu acionar outros motoristas via app e estes foram ao socorro, ele o traficante estava armado e um cripocó foi armado! Só a PM conseguiu resolver ! Confira os detalhes no B.O

No dia 31 de out. 21. – 09h00min. Na Rua Quinze De Novembro, Morro Alto A equipe policial estava na sede do 16º Batalhão, quando chegou uma senhora, 38 anos, relatando que faz transporte de passageiros, por aplicativo e que ao buscar um passageiro, 26 anos, no Bairro Industrial, este começou a oferecer drogas, para pagar a corrida, diante do receio de ser roubada, acionou um grupo de motoristas via app e quando chegou no destino final, no qual outros motoristas já a aguardavam, o homem levantou a blusa e mostrou uma arma de fogo, na região da cintura e pediu para os motoristas irem embora. Diante das denúncias, a equipe policial deslocou até o local e na chegada avistou o autor. Dada voz de abordagem, o indivíduo correu para dentro da residência, a equipe policial então adentrou na residência realizou a abordagem e sentiu forte odor de maconha. Após buscas no local, foram localizadas três gramas de maconha, mas não foi localizado nenhuma arma de fogo. A motorista, relatou que tinha receio de representar contra ele, por ameaça, temendo por sua vida, visto que ela afirmava que ele estava armado. Diante dos fatos e tendo em vista a desobediência, da abordagem e as drogas para consumo pessoal, a equipe deu voz de prisão ao autor e o encaminhou até o 16º Batalhão de Polícia Militar, para lavratura de termo circunstanciado.