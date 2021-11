SECRETARIA DE TURISMO APRESENTA PROJETOS DESENVOLVIDOS E NOVA LOGO DO COMTUR

Durante o evento que marcou a eleição da nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), a Secretaria de Turismo e Eventos apresentou a nova logo marca da entidade e os projetos da desenvolvidos, entre eles, o da Praça do Imigrante, que abrange uma área de 5.294,66 m2, localizada na avenida Manoel Ribas em ponto um ponto estratégico do Município e o de Marketing, que é um meio fundamental para promover produtos, serviços, eventos e empreendimentos que estejam preparados para receber visitantes, aproximando as oportunidades através da publicidade e a divulgação desses atrativos.

A revitalização do Parque São Francisco é outro projeto organizado pela secretaria juntamente com o Governo do Estado do Paraná. O objetivo é buscar parcerias públicas e privadas para revitalizar o parque Estadual São Francisco que é um dos pontos mais visitados do Município e que possui um potencial turístico gigante na região.

OUTROS DESTAQUES

Rota das Cervejarias Artesanais: envolvendo o distrito de Entre Rios, considerado um dos maiores produtores de cevada e malte da América Latina. O projeto prevê ações de capacitação, treinamentos, visitas técnicas aos empreendedores e a construção de um portal na estrada da Junqueira, como marco inicial da rota que levará ao Distrito de Entre Rios, integrando as colônias. Consistindo em turismo diversificado pela gastronomia marcante, belezas naturais, religiosidade e a cultura, o objetivo é desenvolver a região no setor turístico, bem como promover a rota das cervejas artesanais para o mundo.

A revitalização da Avenida Vereador Rubem Siqueira Ribas transformará o Parque do Jordão em um novo ponto turístico em Guarapuava. Entre as ações, está o alargamento das pistas, ciclofaixas com dois metros de largura, calçadas, pista de caminhada, faixas elevadas para pedestres, paisagismo, iluminação e sinalização. Tudo isso dará acesso ao Parque Recreativo Jordão, visando fomentar atividades de turismo ecológico, de aventura e lazer.

A Praça da Fé, um local de pluralidade religiosa, utilizado para diversos eventos e por grupos que praticam esportes, sejam radicais ou não, que por meio de ação da secretaria de Turismo e Eventos, em parceria com demais secretarias do Município, proporcionaram a revitalização do espaço com a reforma dos painéis de mensagens bíblicas, desassoreamento do lago artificial, pintura do chão, reforma do palco, substituição de lixeiras, reforço da iluminação como também a construção de novos espaços como a área de descanso, mirante, trilhas e parque recreativo infantil.

NOVA LOGO

A nova logomarca do COMTUR apresentada durante o evento evidência ícones que representam Guarapuava para o mundo como: a cevada, 50% de área de plantio de cevada do país, sendo considerada a capital nacional da cevada; o Índio Guairacá, cacique que viveu na região em meados do século XVII, na época a colonização como um guerreiro que comandou os embates gritando a frase: “Esta terra tem dono”; a ponte sobre o Parque do Lago, um dos cartões postais mais queridos e tradicionais; o Salto São Francisco, maior queda d’água da região Sul do Brasil e uma das maiores do país, com 196 metros de queda livre; as estradas rurais também estão representadas, afinal Guarapuava é um dos municípios com maior extensão territorial do Paraná. Além dos esportes radicais praticados na terra do lobo bravo e que representam a adrenalina, aventura e emoção, além das paisagens de tirar o fôlego.