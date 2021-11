REVIRAVOLTA NA POLITICA, CESAR SILVESTRI PODE DEIXAR O PODEMOS DE MORO E VOLTAR PARA O CIDADANIA 23

Ratinho teria sepultado eventual candidatura de Silvestri ao Governo no partido de Moro e Dias





O ex prefeito Cesar Silvestri Filho , que já teria a pré-candidatura confirmada emprimeira mão a Federal pelo Lobo Notícias em matéria publicada aqui, deixaria asfileiras do PODEMOS de Sérgio Moro. Seu novo destino politico como futuro cargo a disputar, seria incerto.

As conversas são de que Cesar, foi pego de surpresa no Podemos, por um acordo entre o Cacique do partido Álvaro Dias, que acertou os detalhes no Paraná , entre o partido e Governador Ratinho Junior.

Com isso, sepultaria as aspirações de Silvestri que sonhava com uma eventual candidatura ao governo ou vice-governador na Sigla de Álvaro Dias, Moro e agora de Ratinho também;

A boataria é enorme, inclusive da própria filiação de César no PSDB.

Fato ainda não confirmado, no entanto questionei o assunto junto ao tucano e ex governador Beto Richa, que por uma questão ética não quis afirmar em off, se o boato seria fato, mas atendeu logo em seguida, uma ligação do próprio César, ambos conversaram por longo tempo!

O que se fala a boca pequena é que Silvestri Filho, poderia desistir da sua candidatura a Federal e voltar para o 23, sendo candidato a deputado estadual e sua mãe atual deputada da sigla, Cristina Silvestri , não entraria na disputa eletiva .

Tentei um contato com Cesar, no entanto até o momento não respondeu!

A grande pergunta: Perderia ele a chance de emplacar a mãe e o mesmo a federal, sairia apenas a estadual pelo 23 ?

O fato, Álvaro acertou com Ratinho, que como bom articulador, tirou a possibilidade do partido de Moro, ser protagonista com candidatura própria no estado.

Aguardar para ver, ler e ouvir !!!