PROJETO CAMINHOS DE SÃO FRANCISCO DA ESPERANÇA RETOMA ATIVIDADES EM GUARAPUAVA

O projeto que estrutura e enrique o Caminho de São Francisco como roteiro turístico em Guarapuava, retomou as suas atividades nesta terça-feira (16). Idealizado pela Secretaria de Turismo, o programa busca dar suporte às propriedades rurais cadastradas, que estão com as portas abertas para visitação, permitindo o contato direto com a natureza, envolvendo a cultura, meio ambiente, lazer e a gastronomia local com produtos da roça, produzidos de forma orgânica.





Nosso objetivo é valorizar e fomentar ainda mais o ecoturismo, o turismo rural e a busca por espaços ao ar livre. Queremos que os turistas e guarapuavanos visitem lugares que até então, eram pouco conhecidos no município, oferecendo uma experiência diferente. Além de incentivar a diversificação de atividade nas propriedades e proporcionar renda extra para as famílias do campo”, destaca a secretária de Turismo e Eventos, Katriane Mila.









De acordo com a produtora e presidente da associação, Clarita Guimarães. A expectativa de receber visitantes é grande, principalmente para quem procura aventuras e experiências com sustentabilidade ambiental. Em sua propriedade, Pedacinho do Céu, ela produz erva-mate sombreada orgânica, mais de 40 tipos de plantas, suco de gabiroba, entre outras iguarias.

“Nós oferecemos um espaço para viver em harmonia com a floresta, que nos auxilia não só como aspecto econômico, mas na qualidade de vida também. Esperamos que as pessoas venham nos visitar e conhecer o projeto, e as demais propriedades e ter uma experiência nova com a natureza”, finaliza.

As visitas para conhecer as propriedades ocorrem por meio de agendamento. Conheça mais sobre as propriedades:

Restaurante São Francisco

O primeiro a fazer parte do Projeto Caminhos de São Francisco, oferece lanches, refeições como almoço e bebidas. O restaurante fica dentro do Parque Salto São Francisco e é aberto todos os dias, exceto na terça-feira em que o Parque fica fechado para manutenção.

Pedacinho do céu

A propriedade da família Trovattro permite aos visitantes uma total interação com a natureza. No local, além da horta orgânica, círculo de bananeira, espiral de ervas que facilita a colheita de temperos, suco e mousse de guabiroba. O espaço é totalmente sustentável e ecológico, com banheiro seco que utiliza serragem, fossa ecológica, o telhado capitaliza água da chuva, a qual é utilizada para regar as plantas.

O funcionamento é mediante agendamento, pelo (42) 9 9144-3987 ou pela pagina do instagram @agroflorestalpedacinhodoceu.

Favel restaurante

Localizado no Distrito do Guairacá, desde 2016 o espaço participa do Projeto Turístico com cardápio variado com comidas típicas do local.

As reservas pode ser feitas pelo (42) 9 99941-6153

Sítio São Matheus

O sítio da Família Oliveira oferece aos visitantes queijo artesanal, bolachas caseiras, pão de queijo, bolos de guabiroba, mel, entre outros produtos da roça produzidos na propriedade e cultivados de forma orgânica.

O contato para visitação é o (42) 9 99067-170

Casa Carolina

A Casa Carolina oferece pastel de abóbora, suco de gabiroba, iguarias locais e uma extensa parreira de uva, para confecção de vinhos.

Para agendar a visita, o contato é (41) 9 9655-8847

Cantinho da Vovó

O espaço é aberto nas sextas-feiras, sábados e domingos. Oferecendo pitstop para os ciclistas que passam pelo local. Com bomba para encher o pneu, água, geleias, cookies entre outros produtos, produzidos na propriedade.

Chácara Nizer

A chácara do Altino, oferece um amplo espaço para locação, para os turistas terem um contato com a natureza. Além disso, na propriedade também são produzidos produtos da agricultura familiar como morango, verduras e legumes.

Para agendar, basta entrar em contato pelo (42) 9 9935-4391.

A Casa Amarela

A Casa Amarela oferece café colonial com produtos produzidos pelos associados do Programa. Além da gastronomia, o espaço também se destaca pelas trilhas, levando aventura para os turistas.

Para conhecer mais sobre a propriedade e agendar uma visita, basta acessar a página do Instagram @acasaamarela ou entrar em contato pelo (42) 9 9923-2646.