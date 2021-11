PROCON GUARAPUAVA ORIENTA CONSUMIDORES : CUIDADOI ! DE BLACK FRIDAY PODE TRANSFORMAR SUA COMPRA EM BLACK FRIA!!!

O Procon de Guarapuava está intensificando as medidas educativas e traz algumas dicas para que o consumidor possa aproveitar as promoções do tipo ‘Black Friday’, considerado o período em que os consumidores garantem os melhores descontos na compra de produtos. Neste ano, o dia da promoção acontecerá no dia 26 de novembro. O objetivo é fazer com que o consumidor não seja lesado e faça as compras com mais segurança.

Segundo o Procon, a pandemia trouxe um aumento significativo do comércio por meio eletrônico e essa tendência pautará a Black Friday e, por consequência, isso deve aumentar o número de reclamações e principalmente de fraudes.

A principal dica é o consumidor estar atento desde já e monitorar o preço do produto que pretende adquirir. Assim, pode saber se o desconto é real ou se houve a prática da maquiagem do preço. Portanto, a escolha do produto deve ser preferencialmente anterior à promoção, bem como a pesquisa de preços é sempre a alternativa mais acertada.

Esteja atento:

– Planeje e liste os produtos que precisa ou deseja;

– Acompanhe os preços dos produtos ou serviços. Identifique as melhores ofertas e confira os descontos;

– Cuidado com a tentação da “oportunidade única”. O comércio eventualmente realiza liquidações, principalmente, após as festas de fim de ano. Assim, se não puder gastar na Black Friday, aguarde.

– O importante é se planejar na hora da compra, evitando agir por impulso e gastar mais do que pode. Com dinheiro em mãos, vale pechinchar descontos ainda maiores para pagamento à vista.

– Solicite todas as informações sobre o produto e se for comprar a prazo se informe dos juros incidentes e do valor final que irá pagar;

– Se verificar qualquer defeito após a compra, vale lembrar que, os itens comprados em liquidações, e também peças de mostruário, têm os mesmos prazos de garantia previstos em lei, sendo possível reclamar, em até 30 dias de problemas aparentes em produtos não duráveis. Para itens duráveis, o prazo vai para 90 dias, contados a partir da verificação do dano.

Acompanhe outras dicas importantes para fazer compras mais seguras, clicando aqui.

O Procon orienta ao consumidor sempre desconfiar de preços muito mais baixos porque podem constituir fraude, devendo sempre refletir antes da compra para não se endividar e realizar um péssimo negócio.

O consumidor que se sentir lesado ou tiver problema relacionado a compras durante a Black Friday, como descumprimento à oferta, publicidade enganosa, atraso na entrega, dentre outros, poderá procurar o Procon de Guarapuava ou registrar sua reclamação no link: https://guarapuava.atende.net/autoatendimento/servicos/emissao-de-processo-digital.