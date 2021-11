PATRIOTAS REVOLTADOS COM VEREADORES PAULO LIMA E DOMÍNICO QUE PODEM TER IDO A EVENTO POLITICO DE SÉRGIO MORO COM PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS DA CÂMARA

Um dos mais fortes grupos de Direita em Guarapuava O PATRIOTAS e apoiadores ferrenhos do Presidente Jair Bolsonaro, estão revoltados com os vereadores Danilo Dominico e Paulo Lima, ambos do Podemos, partido agora do pré-candidato a presidente ex Juiz e ex Ministro da Justiça, Sérgio Moro .

A revolta segundo nota, não é com a posição politica dos vereadores e sim pelo fato que ambos não foram a sessão da Câmara ontem * terça, ambos estavam em viagem e teriam pegado as famosas diárias da Câmara, inclusive passagens de avião, para participar na Capital federal de evento politico e pré-lançamento da campanha de Moro a presidência da república.

O ex-juiz Sergio Moro assinou a filiação no ‘Podemos’ paranaense em Brasília . A solenidade ocorreu na manhã desta quarta (10) na capital federal . Os vereadores estavam no evento!

Fabio Fortkamp, liderança forte no Movimento Patriotas regional , explica que os eventos dos Patriotas por exemplo , são realizados com recursos do grupo e ajuda mutua dos mesmos , já os vereadores que tem recursos e alto salário, podem estar usando recursos do legislativo, do povo Guarapuavano para participar de evento politico!









“ É uma vergonha, como se ganhassem mal! Eu sai daqui fui até Castro em evento do presidente com dinheiro do meu bolso ! Porque que a gente quando quer ir a um evento vai com dinheiro do bolso e estes caras que tem dinheiro pegam recurso publico! Estou revoltado, por que são pessoas no caso do Lima que receberam uma votação gigante! O Vereador Danilo também deve explicações a seus eleitores!” Reafirmou Fabio Fortkamp

Outro cidadão, senhor Wilson, envolvido em causas sociais e vice-presidente da Associação de moradores do Centro, eleitor de Paulo Lima , também cobrou no Patriotas a posição de seu vereador .

“ Que decepção com o vereador Paulo Lima. Que inclusive ajudei a ser eleito! ” Cobrou !!!

No grupo de Direita, foram várias postagens contrárias ao uso de diárias dos vereadores para evento politico e os membros não economizaram nas críticas .

Estamos em contato com os vereadores para que ambos possam explicar se o motivo da viagem, seria a participação no evento do partido e Mouro!