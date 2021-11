Marido covarde mantinha mulher presa e agredia a mesma com facão! PM deu fim a violência!!!

A Violência contra a mulher acontece e muitas das vezes, pessoas próximas e vizinhos sabem, porém decidem não envolver se… Neste caso relato pela Polícia Militar de Guarapuava, além da violência o covarde, deixava o esposo, a mantinha presa na casa, se não fosse a ação competente em defesa da mulher realizada pela PM, o que poderia acontecer com esta senhora de apenas 40 anos? Acompanhe… Direto do B.O





No dia 29 nov. 21. 03h35. No bairro Morro alto, a equipe policial foi acionada

pelo 190 para verificar uma situação de cárcere privado, violência doméstica,

em que, segundo a solicitante, mulher, 40 anos, seu convivente, masculino, 51

anos, estaria lhe mantendo presa dentro de casa. No local a equipe tentou

contato com os moradores, sendo constatado através da janela que a vítima

acenava pedindo por socorro.

De imediato, a equipe adentrou ao pátio e bateu

na porta, no interior da casa a equipe se deparou com o masculino de posse de

um facão, foi dado voz de abordagem para que largasse a arma e deitasse no

chão, sendo procedida a busca pessoal.

Em seguida, a equipe encontrou a

vítima trancada em um dos quartos da residência, com as vestes

ensanguentadas, proveniente de um corte na cabeça, que segundo ela, é

resultado de um golpe de facão, bem como encontrado pelo chão grandes

quantidades de cabelos arrancados da mesma. Indagada a respeito, relatou

que o masculino não aceita o fim do relacionamento, que por esse motivo lhe

trancou dentro de casa, fazendo ameaças e lhe agredindo, relatou ainda que,

ameaçava atear fogo caso tentasse fugir. Diante dos fatos, foi dada voz de

prisão e encaminhado até a Delegacia.





