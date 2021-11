Malvado, inconsequente, tratava a esposa doente como lixo e cuspia na comida da senhora , afirmando que ela era sua propriedade!!

Um homem de 45 anos vem causando asco nos moradores da Vila Bela, motivo: O covarde, estava mantendo a mulher, doente e necessitando de tratamento médico em cárcere privado e sem deixar tomar os medicamentos necessários para sua recuperação, o pior ele ainda cuspia na pouca comida que a obrigava a comer; Ele afirmava e bradava para os filhos e vizinhos: “Ela é minha propriedade… E tratava a mesma com requintes de maldade! A polícia, foi chamada, acompanhe o B.O









No dia 25 de nov. 21. 20h00. No bairro Vila Bela. A equipe policial foi acionada

para dar apoio a equipe do SAMU, para prestar atendimento a uma senhora,

que estava debilitada, por conta de uma doença e o esposo não estava

deixando prestarem o devido atendimento. No local, o SAMU já havia

conseguido encaminhar a mulher, 48 anos, para o hospital. O esposo, 45 anos,

teve de ser contido, pois o mesmo estava portando uma faca e ameaçando os

familiares e a equipe do SAMU, não deixando os mesmos prestarem o

atendimento. Conversado com o filho do casal de, 20 anos, o mesmo relatou

que o pai não deixa a mãe tomar a medicação, não leva a mesma para

atendimento médico, joga os suplementos no lixo e quando faz comida para a

mesma, chega a cuspir antes de entregar para a mesma, relata ainda que os

ameaça de morte dizendo que sua esposa e propriedade dele. Diante dos

fatos, com interesse na representação, foi encaminhado até a Delegacia para

seguirem com os procedimentos cabíveis.