INTERIOR NA MIRA DE VAGABUNDOS COVARDES, CUIDADO E ATENÇÃO MORADORES!!!

O número de assaltos e roubos no interior diminui nos últimos meses. Poucos registros foram relatados, no em tanto, com o final de ano chegando, pilantras da pior espécie e vagabundos sem caráter, começam a atacar nossos trabalhadores e trabalhadoras dos distritos. Como este caso onde ameaça de morte seguido de Roubo, tirou a paz com prejuízo do amigo morador no interior, confira o B.O

No dia 04. nov. 21. 15h46. No Distrito de Palmeirinha, o solicitante, 20 anos, relatou que dois homens chegaram em sua residência com um veículo Strada, de cor branca, o qual não soube dizer a placa, cada um de posse de uma pistola ameaçando a vítima de morte. Informa que um dos masculinos era moreno com cabelo comprido e o outro de pele clara mais magro, estes pediram a chave do carro da vítima e saíram levando o veículo Celta, placas ILF-5D92, na cor branca, tomando rumo ignorado. Relatou ainda, que estava a pouco mais de um mês com o veículo. Foi realizado patrulhamento, porém, sem êxito. Orientada a vítima, quanto as medidas cabíveis.