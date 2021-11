GAROTA “DI MENOR” QUASE MATA PADRASTO A FACADAS: MOTIVO > ELE NÃO TINHA DINHEIRO PARA ELA PAGAR O TRAFICANTE E CONSUMIR MAIS DROGAS !

Infelizmente a comercialização e o uso de drogas são problemas sérios sociedade Guarapuava. Ultrapassando barreiras sociais o filho do pobre e só rico, são alcançados por traficantes, com diferentes drogas e a destruição das famílias por uso destas substâncias terríveis! Por se tratar de um tema bastante polêmico, ocorre divergências de opinião sobre qual a melhor maneira de lidar com a questão. No entanto, não é segredo que diversas pessoas sofrem com o vício em nossa cidade. Alguns usam drogas tão poderosas que transformam se em monstros, como é o caso do fato acompanhando pela Policia militar , onde uma jovenzinha de apenas 17 anos, esfaqueou e quase matou o seu Padrasto, preliminarmente, por que ele, não tinha dinheiro para a “coitadinha di menor “ pagar traficantes e na sequência comprar a porcaria da droga… Acompanhe o relato oficial!









No dia 24 nov. 21. 07h40. No bairro Primavera. A equipe policial, foi solicitada para prestar apoio a equipe do SAMU, que no local, relataram que uma adolescente de 17 anos, teria esfaqueado seu padrasto, 32 anos. A equipe do SAMU já se fazia presente e ajudou a conter a adolescente, pois a mesma estava bastante agitada e não deixava o médico prestar atendimento ao padrasto. O masculino foi socorrido e encaminhado pelo SAMU ate a Upa Batel, para ser medicado com lesões no tórax, oriundo de corte profundo produzido pela faca, sendo transferido para o Hospital São Vicente de Paula, devido à gravidade (pneumotórax).





Relata a mãe da adolescente, 38 anos, que a filha é usuária de entorpecentes e ligou pedindo dinheiro, para pagar uma dívida de drogas e devido a recusa, chegou na residência, apanhou uma faca e

foi ate o quarto, lesionando o padrasto. A genitora acompanhou a adolescente

nos procedimentos na Delegacia.