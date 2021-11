FRANCISCHINI O ESTOPIM DA ELEIÇÃO , DIREITA PERDE QUASE MEIO MILHÃO DE VOTOS !!!!

Meio milhão de votos foram jogados no lixo, a vontade do eleitor desprezada por um crime que ainda não existe na lei! E pode? No Brasil, tudo é possível ...

O Delegado Fernando Francischini (PSL) direita e nas eleições apoiador de Bolsonaro recebeu quase meio milhão de votos. Historicamente foi o mais votado do Paraná. Com a cassação por “Fake News”, um crime que sequer existe no Código Penal Brasileiro, abre se um precedente perigoso para a direita e muito especial para a esquerda!

Somente no Paraná, um candidato do potencial de votos do delegado, não poderá candidatar se tão cedo, oito anos sem colocar o nome a disposição de meio milhão de eleitores

A pergunta é : Se a perseguição contínua, se novas opiniões forem observadas, como já declarou o caçador de direitas, e ministro que não passou em concurso para juiz, mas está lá, determinando o que pode e não pode. Este, Alexandre * o Grande , vai ser o chefe das eleições…

Vocês estendem a cama de gato que começa a armar se?

O delegado conseguiu com sua equipe perto de meio milhão de votos respectivamente para o presidente Bolsonaro. No próximo ano, meio milhão de votos a menos para a direita e meio milhão a menos para o Governador.

Quem ganha com isso? Não precisa ser um especialista em eleições para dizer “eureka!”

Quatro candidatos de partidos distintos devem assumir o mandato deixado por parlamentares do PSL . Assumem os mandatos Adelino Ribeiro (PRB), Nereu Moura (MDB), Elio Rusch (DEM) e Pedro Paulo Bazana (PV).

A Assembleia já confirmou, que recebeu o novo cálculo do TRE-PR, com o resultado das eleições proporcionais de 2018. Com isso, Emerson Bacil, Do Carmo e Cassiano Caron deixam a Assembleia Legislativa do Paraná, junto com Francischini. Esses parlamentares perdem o diploma sem terem cometido qualquer crime .

Esta é a justiça, que funciona rápida quando quer e demora 3 anos e alguns meses para tomar uma decisão que impacta o desejo de meio milhão de paranaenses!

Certa ou errada, eles votam, sentenciam e cumpra se… O futuro dirá o que foi assinado agora.

E o no futuro, bem próximo, 2022 para ser mais exato, teremos eleições com quase meio milhão de votos ou mais que poderiam ser conquistados pelo ex deputado , direita pró Bolsonaro… QUEM PERDE ?

Texto : Roberto Lobo