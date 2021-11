FOGE DA POLICIA QUASE ATROPELA CRIANÇA E DESTRÓI MURO COM CARRO EM ALTA VELOCIDADE

Dirigiu em ALTA velocidade, quase bateu em uma criança,, furou sinais, quase causando acidentes !! Tudo isso, para fugir da abordagem policial, e acabou batendo em um muro e mesmo assim , tentou fugir da policia! O Cara tinha tornozeleira e voltou para a cadeia! Acompanhe a perigosa perseguição direto do B.O!





No dia 15. nov. 21. 19h15. No bairro Vila Bela. A equipe policial em patrulhamento visualizou um veículo Peugeot/206 branco estacionado frente a um estabelecimento, com três ocupantes dentro em atitude suspeita, onde ao ser dado voz de abordagem aos mesmos, o condutor desobedeceu as ordens de abordagem, acelerando o veículo e empreendendo fuga, onde foi iniciado então o acompanhamento tático ao mesmo, que por diversas vezes desobedeceu as ordens de parada, com sinais luminosos, sonoros e ordens verbais, empreendendo fuga em alta velocidade e desobedecendo a sinalização de trânsito das vias, avançando várias vias preferenciais, quase colidindo com um veículo, bem como quase atropelou uma criança que encontrava-se na lateral da via, quando veio a perder a direção do veículo e colidir contra o muro de uma residência, após a colisão o condutor desembarcou rapidamente e tentou empreender fuga pelo terreno da residência que teve o muro danificado, a fim de evadir-se da equipe policial, sendo acompanhado, contido, abordado e identificado como sendo o masculino, 33 anos, o qual está sob monitoração eletrônica. Foi realizado a abordagem também dos passageiros, identificados um masculinos, 30 anos e uma adolescente, 16 anos, com os quais nada de ilícito foi encontrado. Foi realizado busca veicular, onde no interior do veículo foi encontrado sobre o banco traseiro uma carabina de pressão marca jade, calibre 5.5mm, a qual foi apreendida. Foi acionado a equipe do PPTran no local, onde o condutor do veículo foi convidado a realizar o teste etilométrico, que resultou em 0,00mg/l. foi verificado em consulta operacional, que o condutor não é habilitado, bem como o veículo encontra-se com pendências de licenciamento, sendo notificado e removido. Diante dos fatos, foi conduzido ao 16º Batalhão de Policia Militar para lavratura do termo circunstanciado.