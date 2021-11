DOIS TRAFICANTES DA CONCORDIA SÃO LEVADOS AO PARAÍSO DOS INOCENTES !

A ocorrência abaixo parece pequena, porém, ninguém tropeça em uma montanha, são as pedrinhas que podem derrubar uma pessoa. Neste sentido a policia tirou de circulação mais dois traficantes na Concórdia em Guarapuava, acompanhe os detalhes direto do B.O

No dia 1º nov. 21, por volta de 00h25min, a equipe policial, durante patrulhamento pela Vila Concórdia, avistou um veículo VW Parati, cor preta, parada em frente a uma residência, na contramão de direção, com um homem em seu interior e outro homem, trajando blusa verde, calça jeans e óculos, este em pé, encostado junto a porta do motorista, conversando com o condutor. Os indivíduos ao visualizarem a viatura policial, demonstraram certo nervosismo, onde o cidadão que estava para fora do veículo carregou alguns objetos em seus braços, que foram alcançados pelo condutor de dentro do veículo, e em ato contínuo, correu para o pátio da residência citada, a qual estava com o portão aberto. Tal ação levantou a suspeição pela equipe policial, momento em que foi dado voz de abordagem a ambos, sendo que o que correu foi acompanhado e abordado no interior da cozinha da residência, e que tais objetos, que foram atirados ao chão pelo mesmo, se tratavam de dois tabletes de maconha, envoltos em fita adesiva de cor roxa; feito busca pessoal no cidadão, 45 anos, nada mais de ilícito fora localizado. Durante busca pessoal no condutor, 42 anos, foi localizado no seu bolso a quantia de R$ 50,00 reais (cinquenta reais). No veículo, não foi localizado nada de ilícito. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos pelo crime de tráfico, sendo ele e a droga apreendida conduzidos até a delegacia.





Texto Lobo Noticias e B.O PM ; IMAGEM ILUSTRATIVA