DESESPERADOS NO PARANÁ ENFRENTAM FILA PARA TENTAR COMBUSTÍVEL MAIS BARATO NA ARGENTINA, NINGUÉM AGUENTA MAIS !

Paranaenses estão desesperados com o alto valor do combustível e têm enfrentado fila para economizar no preço ou assalto , que está ocorrendo na bomba . Muitos estão cruzando a fronteira Brasil/Argentina para abastecer no país vizinho, onde a gasolina pode ser encontrada pela metade do preço.

Em um dos postos procurados pelos brasileiros, o litro da gasolina super, que corresponde à aditivada no Brasil, custa o equivalente a R$ 3,10. Já em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, o preço médio do litro da gasolina é R$ 6,14. No Brasil, a gasolina acumula alta de 73,4% em 2021. Foram onze aumentos de janeiro até sexta-feira (29). Com a grande movimentação de brasileiros, a maioria dos postos da cidade argentina aceita pagamento em real.

A alta procura de brasileiros por combustíveis pegou os donos dos postos de surpresa, em Porto Iguaçu e em alguns estabelecimentos já começa a faltar combustível nas bombas o que levou os argentinos a também entrarem na fila. Para organizar o atendimento, os postos têm fila pra argentino e para brasileiro.