CUECA SUJA DO INFERNO ATERRORIZA MÃES EM ESCOLAS LEVANDO CELULARES

Não defendo em hipótese alguma a ação criminal deste vagabundo e marginal, que ataca senhoras indefesas para levar o celular e se puder dinheiro! No entanto, este fato serve de alerta para pedir mais atenção as senhoras e jovens , que se distraem facilmente no celular e não notam a presença de seres fétidos do inferno, nocivos a sociedade, que podem roubar, furtar e fazer coisa pior! Acompanhe o B.O





No dia 25 nov. 21. 14h40min. No bairro Morro Alto, a solicitante, mulher, 56

anos, relatou que estava em frente de uma escola do bairro, manuseando o

celular dentro do seu veículo em via púbica, momento em que um masculino

utilizando de força tomou o celular de sua mão, se evadindo correndo sentido

bairro Santana. A solicitante não soube repassar mais detalhes do individuo,

apenas lembra que o mesmo carregava um skate. O celular subtraído trata-se

de um Samsung Galaxy A02 de cor vermelha. Foi realizado patrulhamento,

porém, até o momento sem êxito em localizar o suspeito e o produto de roubo.