COVARDIA! JOVEM VAI BUSCAR PERTENCES É ESPANCADA COM MALA PELO EX

Ela , jovem de apenas 21 anos deixou o covarde devido a constantes agressões , mas teve que buscar seus pertences... Ele, o bisonho, não perdoou e derrubou a coitada jogando ela ao chão com uma mala de viagem lançada contra a mulher . Não bastando, o pilantra, ainda quebrou o vidro do carro desta que foi sua vítima enquanto morava com ele e o safado queria que continuasse como tal …. Confira a ocorrência narrada pela Policia!







No dia 31 de out. 21. – 09h00min. No bairro Santana, a equipe deslocou, para dar atendimento a uma ocorrência de lesão corporal, violência doméstica. No local em conversa com a solicitante, 21 anos, a qual passou a relatar que seu ex amásio, teria agredido-a, arremessando uma mala, vindo a derrubá-la ao chão, relata ainda que foi até a referida residência, a fim de buscar alguns pertences, porém foi ameaçada de morte e teve o vidro de seu veículo, quebrado por um soco do referido autor dos fatos. O autor não foi localizado. Diante do ocorrido e das circunstâncias, a vítima decidiu por representar

Texto : Lobo Noticias com B.O PM, foto ilustrativa !