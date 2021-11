COVARDES ESTÃO OUSADOS E ATACANDO TRABALHADORES DENTRO DE SUAS CASAS! CONFIRA O PERIGO NA PALMEIRINHA!

O perigo volta a rondar o interior de Guarapuava, bastou faltar energia na Palmeirinha, para que vagabundos da pior espécie, ataquem trabalhadores e trabalhadoras no espaço sagrado de seu lar! Eles, os pilantras, estão ousados e invadindo casas no campo! Confira esta ocorrencia perigosa na Palmeirinha, distrito de Guarapuava… Direto do B.O





No Distrito de Palmeirinha. Relata a vítima,

solicitante, mulher, 20 anos, relatou que após uma queda de energia elétrica no Distrito, dois homens armados de facão, arrombaram a porta de sua casa, com chutes e mediante ameaças, exigiram dinheiro, sendo que, com os gritos que

os moradores fizeram, os masculinos se evadiram em um carro, qual estava esperando por eles, próximo ao endereço do fato, veículo esse que tinha mais uma pessoa dentro, aguardando para a fuga, não conseguindo informar o modelo desse veículo, nem as características dos masculinos. Foi orientada a vítima.