COVARDE TENTA INVADIR CASA PARA AGREDIR EX: VAI PARAR NA GAIOLA DOS PILANTRAS

As mulheres mesmo com reforço de ações e novas leis punitivas, continuam sendo vítimas de ex maridos covardes, que não as deixam em paz! Pessoas más que tem um único objetivo : Fazer a vida da mulher um inferno. Confira mais está ação covarde de um ex marido!!!

No dia 03. nov. 21. 15h20. No Bairro Morro Alto, uma mulher, 34 anos, relatou que já teria registrado um boletim de ocorrência contra seu ex-convivente e que nesta data retornou até a sua residência, por insegurança, trancou a porta de entrada e se escondeu no quarto enquanto o masculino, 31 anos, forçava a porta com agressividade. Diante do interesse em representação contra o masculino, foi encaminhado ate a Delegacia para os procedimentos cabíveis.