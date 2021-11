COM PROJETOS CONSOLIDADOS EM BUSCA DE RECURSOS, CELSO GÓES APRESENTA VALE DO GENOMA PARA MINISTÉRIO DE SAÚDE

O prefeito Celso Góes liderou uma comitiva e apresentou um grande projeto para atrair novos investimentos em função da estrutura e das pesquisas já em andamento em Guarapuava o Vale do Genoma que reúne grandes pesquisadores, da tecnologia e investimentos para o avanço do estudo genético. Todo o projeto foi levado ao ao secretário do Ministério de Saúde, Hélio Angotti Neto, na manhã de ontem terça-feira (09), em Brasília.

Para o prefeito Celso Góes, Guarapuava vive um momento único de atrativos em investimentos, tendo tecnologia de ponta em projetos estratégicos.

“A iniciativa guarapuavana é inovadora no mundo ao reunir grandes pesquisadores, tecnologia e investimentos para o avanço do estudo genético. Queremos ampliar o trabalho e consolidar a cidade como polo de desenvolvimento nessa área, contribuindo para a saúde, a agricultura e diversos outros segmentos da economia”, explicou o prefeito.





Equipe visita o Ministério da Saúde para apresentar o Vale do Genoma.





O secretário do Ministério de Saúde Hélio Angotti Neto manifestou entusiasmo e interesse em colaborar para o fortalecimento do Vale do Genoma.





“Esse projeto vai de encontro ao que o Ministério da Saúde busca no momento, que é aprimorar a área de pesquisa em saúde no país”, declarou.





Participaram do encontro o secretário municipal de Comunicação Social, Leonardo Rauen; o presidente do Instituto de Pesquisa para o Câncer (Ipec) e coordenador da rede de Estudos Genômico do Paraná, David Livingstone e sua equipe; o Diretor de Pesquisa de Novos Negócios da Jacto, Tsen Chung Kang; o superintendente geral da Ciência, Tecnologia e Inovação do Paraná, Aldo Nelson Bona; e o secretário do Governo do Paraná, Rubens Bueno II.