CESAR SILVESTRI FILHO GARANTE QUE NÃO SAIRÁ CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL E SEGUE FIRME EM CONVERSAÇÕES COM LIDERANÇAS PARA FEDERAL

"A DEPUTADA CRISTINA SEGUE FIRME COMO PRÉ CANDIDADA A ESTADUAL"





Em contato com o Lobo Notícias, o ex prefeito Cesar Silvetri Filho, foi enfático ao afirmar que a deputada Cristina Silvestri , continua firme na pré campanha ´sendo candidata nata no Cidadania23 a Deputada estadual.

“ Lobo eu não sou candidato a deputado estadual em hipótese nenhuma. A deputada Cristina está super animada na pré campanha , conversando com lideranças.”

Com relação a eventual saída do PODEMOS de Moro e as conversações com Álvaro Dias e Ratinho, Silvestri destacou que elas são reais, como informamos em primeira mão .

“ Estas conversações Lobo ainda são muito cedo para questionar , de fato existe uma conversa do PODEMOS com o Ratinho para viabilizar a candidatura do Álvaro . Destacou.

Silvestri Filho, ainda reforçou que tem muita água para rolar na politica paranaense e nacional segundo ele, Álvaro Dias, está fazendo o jogo dele, como sempre fez e a jogada não foi surpresa para o mesmo.

“ Resta saber se o Moro vai querer dividir palanque no Paraná com Bolsonaro… Alfinetou .