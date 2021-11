ARMADOS E PERIGOSOS SÃO PRESOS PELA PM GRAÇAS A DENUNCIA NO 190

A importância de sua ajuda para que a polícia possa agir é fundamental, leiam nesta ocorrência, que poderia ter acontecido se não tivessem ligado para 190 e denunciado estes marginais. Estavam armados e perigosos, prontos para agir… A PM prendeu e a cidade agradece!!

Confira, direto do BO !!





No dia 29 nov. 21. No bairro Morro alto. Apos denúncias pelo 190, de que dois

homens estavam dentro de um veículo gol de cor brancas e com eles foi

visualizado uma arma de fogo do tipo espingarda. A equipe policial deslocou

até o local e avistou o veículo parado e no seu interior dois masculinos, foi

dado voz de abordagem aos dois homens que desembarcaram, foram

revistados e no bolso da calça do masculino 46 anos, foi localizado uma sacola

Plástica com 3 munições 0,36 e 1 estojo do mesmo calibre, com o segundo

abordado, 33 anos, nada foi localizado. ao serem questionados sobre algo de

ilegal dentro do veículo, ambos negaram, porém ao revistar o veículo gol foi

localizado dentro do porta malas, uma espingarda calibre 0.36, que nenhum

assumiu a propriedade. Após consulta dos antecedentes dos envolvidos foi

constatado mandado de prisão em aberto em desfavor do segundo masculino.