UMA JOVEM , 17 ANOS “CASADA” COM TRAFICANTE PRESO É “APREENDIDA” DISTRIBUINDO DROGAS NA VILA BELA

Você deve estar perguntado: Lobo, ela não foi presa? Você escreveu apreendida? Não, senhoras e senhores, a lei protege estas criancinhas que não sabem o que fazem. Então elas não podem ser presas. Lembre se as leis são feitas por políticos e infelizmente, se o policial na ação, prender a menininha casada com traficante, ele pode responder processo! Logo o Termo de fato é apreensão de menor. Esta criança casada, está chegando aos 18, ai meu amigo e minah amiga, o tratamento muda e cana ex menor !!!

Confira o bom trabalho da Policia em detalhes, direto do B.O!

No dia 25 out. 21, por volta as 22h30min, a equipe do CPU recebeu informações de que no bairro Vila Bela, uma adolescente comercializaria drogas, e que esta já teria sido presa por tráfico. Após levantamento de informações a equipe constatou quem seria a denunciada, 17 anos, a qual é amásia de um indivíduo que encontra-se preso pelo crime de tráfico de drogas. Diante disto, as equipes deslocaram até o endereço supracitado, onde foi procedida a abordagem da referida adolescente, e após busca domiciliar foi localizado, 01 tablete de maconha, pesando 770 gramas, mais 51 gramas de maconha, 44 gramas de haxixe, 02 balanças de precisão, e ainda foram localizadas 16 unidades de K4, sendo conhecida também como maconha sintética, e que chega a ser 100 vezes mais potente que a maconha natural. Foram localizados ainda, 01 aparelho celular e R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) em espécie, valor este que a abordada afirmou ter recebido como pagamento por ter ido até Foz do Iguaçu/PR buscar drogas para um individuo, o qual se negou a informar o nome. Diante dos fatos, a equipe deu voz de apreensão a autora, sendo esta conduzida até a delegacia, onde foi entregue com os ilícitos e demais objetos apreendidos.