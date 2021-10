TRAFICANTE DE 22 ANOS COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA É PRESO VENDENDO DROGAS NO BONSUCESSO

Lá vem a policia, prendendo estas pobres vítimas da sociedade> Muita gente que não gosta da PM, sempre vem com este discurso furado: O curioso é que, normalmente, quando um caso de tráfico de drogas vem a público, é porque a operação foi descoberta pela polícia.

E foi exatamente o que aconteceu no Bonsucesso :

Neste caso o traficante de 22 aninhos, mesmo com pouca idade, já é veterano no tráfico inclusive usa tornozeleira eletrônica, o que não o impediu de destruir outros jovens e famílias com a venda da maldita droga!

Confira a ação policial, narrada abaixo pela equipe da Tenente Patrícia

No dia 25 out. 21, por volta das 17h, uma equipe policial tomou conhecimento das informações que indicam que dois irmãos comercializariam entorpecentes em determinado estabelecimento comercial, e que estes residiriam no Bonsucesso. Diante disto, a equipe intensificou o patrulhamento nas imediações, momento que a equipe avistou um dos denunciados, 22 anos, o qual faz uso de tornozeleira eletrônica, e no momento saia da residência, momento em que foi dada voz de abordagem, porém, este desobedeceu a ordem legal adentrando o pátio da residência, sendo necessário acompanhá-lo, logrando êxito na abordagem. Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, somente um aparelho celular, porém, foi avistado pela equipe uma porção de substância análoga a maconha em cima do sofá. Diante do exposto foi efetuado buscas na residência e localizado no quarto em que o abordado relatou ser seu, várias cédulas de dinheiro trocado, característico da venda de entorpecentes, as quais somaram o montante de R$ 1.046,00 (um mil e quarenta e seis reais), e ainda dois aparelhos celulares, os quais o abordado não soube relatar a procedência. Indagado quanto a existência de mais entorpecentes no local, relatou para equipe que havia, apontando o local. Sendo então localizado uma porção de substância vulgarmente conhecida como maconha, que após pesada totalizou 38 gramas. Ainda, foi efetuado buscas no intuito de localizar algum tipo de material que possa ser utilizado para consumo de entorpecentes, tais como cachimbos ou papel seda, entretanto, nada foi localizado. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao

indivíduo pelo crime de tráfico de drogas e encaminhando com o entorpecente, celulares e o dinheiro até a delegacia para procedimentos de polícia judiciária.