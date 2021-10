QUER SER O REI DA VILA ? TENTA ENFRENTAR A PM E SE DA MAL !!

FOTO ILUSTRATIVA

A denúncia era de ameaça com arma de fogo, no entanto, a polícia foi ao local e encontrou, um homem bebaço que tentou reagir, enfrentar e ameaçar a PM .

É lógico que deu ruim para o bebaço querendo cantar de galo. Acompanhe a ocorrência!!





Por volta das 16h25min, uma equipe de Rádio Patrulha foi acionada Via Copom para averiguar uma denúncia de que um homem estava ameaçando populares com uma arma de fogo. A equipe no local localizou o denunciado com a pessoa posteriormente identificada como um homem de 33 anos, sendo que ambos estavam sentado em via pública com sintomas de embriaguez alcoólica. No momento em que a equipe policial deu voz de abordagem, o abordado de 33 anos desobedeceu a ordem legal, vindo em direção a equipe policial, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e força moderada para contê-lo e proceder a abordagem policial.

Em busca pessoal nos abordados nada de ilícito foi localizado, porém abordado ao ser cientificado que seria conduzido até o Cartório do Termo Circunstanciado por Desobediência, este proferiu diversas palavras de baixo calão a equipe e ainda desacatou a equipe.

Diante do exposto foi conduzido o abordado até a Sede do 16º BPM para confecção do Termo Circunstanciado. Durante o deslocamento o conduzido começou a dar socos contra o próprio corpo, com o intuito de causar lesões e a chutar o camburão da viatura, vindo a danificar a lateral esquerda do camburão da viatura, sendo assim dada voz de prisão ao mesmo pelos crimes de Dano Qualificado, Desacato, Desobediência e Ameaça, sendo o mesmo encaminhado até a 14ª S.D.P. para procedimentos cabíveis.