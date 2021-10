POLICIA PRENDE "PEQUENOS TRAFICANTES" DESTRUIDORES DE SONHOS E VIDAS NO JD DAS AMÉRICAS !!

Este não é uma alerta de Spoiler que é o vilão das emoções de muitas pessoas,… Mas o alerta contra pessoas que são as vilãs na vida real e ajudam a destruir famílias e pessoas , deixando os sem futuro.

Quando você ler a ocorrência abaixo, vai verificar que “pequenos traficantes” foram presos, e parece uma ação menor dentro da realidade gigante que vivemos no crescimento do uso de drogas em Guarapuava.

Mas como meu pai sempre dizia:

“Filho, ninguém tropeça em uma montanha , são as pequenas pedras que te fazem cair”.

Literalmente , é grande a luta dos policiais, para derrubar as pedras de crack que fazem jovens perderem a noção de vida, família e amor próprio.

Parabéns a polícia pela ação e sempre atrás de um pequeno traficante, tem o fornecedor que geralmente é grande!!! Vamos ao B.O













No dia 17 out. 21, às 19h20min, as equipes de Rádio Patrulha (RPA) de posse de informações do furto de uma bicicleta, ocorrido anteriormente, realizaram o levantamento de informações de que a bicicleta estaria no interior de um barraco localizado na Rua Itararé, no Jardim das Américas, sendo então deslocado até o referido local, onde na chegada foi visualizado que dois indivíduos se aproximaram do barraco, sendo atendidos por outros dois indivíduos e que um homem, 20 anos, acompanhado de seu irmão, 18 anos, teriam entregue um objeto a um homem de 41 anos, sendo que um outro jovem de 18 anos, entregou outro objeto ao homem de 20 anos logo na sequência, momento em que foi realizada a abordagem dos mesmos na parte externa da residência e após busca pessoal nos abordados foi localizado no bolso do homem de 20 anos uma pedra de crack e no bolso do homem de 41 anos a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em notas trocadas e um aparelho celular. Em buscas no interior da residência foi localizada a bicicleta furtada de marca TSW de cor azul, além de 05 invólucros de crack e 02 invólucros de cocaína. Ao serem indagados sobre os fatos os irmãos confirmaram terem ido até o local para comprar crack, confirmando assim o tráfico entre eles. Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão aos envolvidos, sendo todos encaminhados até a delegacia, onde foram entregues juntamente com os ilícitos e demais objetos