PM IMPEDE QUE DROGAS CHEGUEM NA CIDADE "DI MENOR E DI MAIOR" ENVOLVIDOS NO ESQUEMA

Não canso de repetir que cada ação da PM, impedindo que a maldita droga, seja crack, cocaina, ou sintética bem como maconha, chegue nas bocas de fumo na cidade, são validas e importantes, mesmo que grandes quantidades a muito não se observa apreensão na cidade. Acompanhe mais um jovem traficante e um “DIMENOR”, enrolados com a maldição das drogas!!





DIRETO DO B.O

No dia 18 out. 21, às 08h30min, após levantamento de informações chegou a informação que na Rod. BR 277, aconteceria uma entrega de drogas, que o entorpecente estaria em um caminhão azul com placas do Paraguai sendo que este caminhão chegaria em determinado posto de combústivel. Diante disso uma equipe fez monitoramento do local por cerca de 20 min e que em determinado momento foi visualizado o veículo com as características estacionando ao lado do posto com dois ocupantes em seu interior sendo então de imediato realizado abordagem e identificado os ocupantes, o condutor de 23 anos, e o passageiro, 17 anos. Durante busca pessoal nada foi localizado porém em busca no interior do caminhão Scania, emplacado no Paraguai foi localizado uma embalagem de cor preta contendo em seu interior uma arma de fogo do tipo pistola da marca Glock modelo G17 9mm, desmuniciada e com um carregador com capacidade para 16 munições e dois tabletes de crack que posteriormente pesados perfizeram 1.008,7 gramas. Também localizado a quantia de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) em espécie e ainda um aparelho celular Samsung de cor preta. Em conversa com o condutor, relatou que pegou a droga e a arma de uma pessoa a qual não conhece, na cidade de Foz do Iguaçu, para entregar a outra pessoa a qual também não conhece na cidade de Guarapuava. Solicitado apoio do CANIL, o qual utilizou o cão de faro nos demais compartimentos do caminhão e na carga, porém o cão não identificou nenhuma outra substância entorpecente. Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos abordados e encaminhados com a droga arma dinheiro celular e caminhão até a delegacia