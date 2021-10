PLANTAVA E PRODUZIA MACONHA NO CASCAVEL, PM DETONA PLANTAÇÃO E MÃE DO TRAFICANTE ACOMPANHA POLICIA

FOTO COMUNICAÇÃO PM

Um homem da terra? Não ! Um produtor de maconha em pleno Bairro Cascavel… O pilantra, destruidor de famílias, vulgo traficante, plantava maconha no bairro e na cara dura distribuia.

A Policia Militar em competente ação , derrubou 64 pés de Maconha e a mãe do traficante foi se explicar para o delegado . Acompanhe o trabalho, direto do B.O!









No dia 20 out. 21, por volta das 12h45min, após tomar conhecimento das denúncias via 181, que relatam que um homem de 25 anos, produziria entorpecentes na edícula anexa a sua residência, a equipe policial deslocou até o bairro Cascavel, onde fez contato com uma senhora, 58 anos, genitora do denunciado, a qual após ser cientificada quanto a denúncia relatou que o denunciado estaria na cidade de Curitiba, e após ser indagada quanto a existência de ilícitos no local, relatou que não tinha ciência, e que apenas teriam móveis de seu filho no local, franqueando a entrada da equipe policial para buscas, sendo então localizados na edícula, 64 pés (plantas) de substância vulgarmente conhecida como maconha, além de diversos materiais para produção, secagem e irrigação das plantas. Diante do exposto foi efetuado buscas no quarto do denunciado e localizado no criado-mudo uma caixa de papel, contendo em seu interior 18 frascos plásticos com substância análoga a maconha (morruga), prontos para a venda, bem como um frasco contendo sementes, possivelmente da mesma substância. Os ilícitos, foram encaminhandos para a delegacia para os procedimentos cabíveis, juntamente com a genitora do autor na condição de testemunha.