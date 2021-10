PILANTRA QUE FURTAVA EMPRESÁRIOS E LOJAS FOI PEGO APÓS PERSEGUIÇÃO E TENTATIVA DE AGRESSÃO A PM !

O bandido, ladrão, acostumado a limpar pertences de pessoas de bem e empresários da cidade, tendo com ultima ação o furto de uma loja foi localizado pela policia, graças a ajuda da comunidade via 181. Mas o safado fugiu a PM perseguiu , acuou o animal e o desgraçado ainda tentou partir para cima da PM! Acompanhe mais esta ação de limpeza desta corja na cidade , direto do B. O !!





No dia 20 out. 21, por volta das 10h40min, uma equipe policial tomou conhecimento da denúncia 181, a qual relatava que um homem, 34 anos, seria o suposto autor de um furto ocorrido em uma loja em data de 14/10/2021, informando inclusive o endereço de residência do denunciado. Diante de tais informações, a equipe deslocou até o bairro Santa Cruz, onde ao aproximar-se da residência do suspeito, foi visualizado o mesmo saindo de posse de uma motocicleta Honda/CG 125, sendo dada voz de abordagem, vindo o condutor a se evadir. Foi então iniciado acompanhamento da motocicleta e solicitado apoio, porém, em determinado momento a equipe perdeu o contato visual da motocicleta, entretanto, em buscas pelas imediações foi visualizado a referida motocicleta estacionada no interior do pátio de uma residência, e ao estacionar a viatura em frente deste local, percebeu-se que um individuo saiu correndo e se evadiu pelos fundos da residência, adentrando a um matagal onde foi realizado um cerco policial pelas equipes, sendo então localizado o suspeito, o qual novamente recebeu ordem de abordagem e mais uma vez desobedeceu, investindo contra a equipe mediante chutes e empurrões, porém foi contido.

Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão ao autor, encaminhando-o até o 16º BPM, onde foi confeccionado o termo circunstanciado, realizado o recolhimento da motocicleta e lavrado as notificações cabíveis.





Foto ilustrativa