PEGA CARONA COM EX TENTA ESTRANGULAR ELA, LEVA MORDIDA E VAI PRESO

Mesmo separado e com medida preventiva, ele pega carona com ex mulher, após torneio de truco. A situação saiu do controle e ele, tentou até estrangular a mulher que fazia um favor ao belezão! Resultado… Além de uma mordida, foi conduzido em outra carona, DESTA VEZ NO CAMBURÃO! Confira, direto do B.O!!!

No dia 24 de out. 21. – 20h30min. Foi repassado, via copom, uma situação de descumprimento de medida protetiva na Vila Bela. No local em contato com a solicitante, 35 anos, relatou que ambos estavam em um torneio de truco, no bairro Aeroporto e em determinado momento, deu uma carona para o seu ex convivente, 30 anos e que dentro do veículo, iniciaram uma discussão, onde o senhor indivíduo desferiu um soco, no rosto da solicitante, causando lesões no supercílio direito e ainda tentou estrangulá-la. Neste momento ela mordeu o pulso esquerdo, do senhor indivíduo causando lesão. Informou também que possui medida protetiva, ele e que após o fato, o autor se evadiu do local mas que provavelmente estaria na casa da mãe dele. A equipe, juntamente com a vítima, deslocou até o endereço e localizou o autor sendo então dada voz de prisão ao mesmo e deslocado até a delegacia para os procedimentos cabíveis