PDT Centro Sul realizará encontro regional em Guarapuava

Nesse sábado 23/10 acontecerá o primeiro encontro do Projeto Paraná, cuja a sede será a cidade de Guarapuava. O projeto Paraná busca a discussão e construção participativa de um plano de governo e projeto de desenvolvimento do PDT-PR ouvindo as instâncias regionais do partido.

Para o Presidente do PDT Guarapuava, o ex-vereador Prof. Serjão, este será um momento importante para congregar a militância pedetista espalhada pelos 24 municípios que fazem parte da regional Centro Sul: “Chegou a hora de discutir e planejar o que queremos para o Paraná a partir das eleições de 2022, pois é consenso entre os progressistas que vivemos tempos difíceis, com a alta exagerada do preço dos combustíveis, dos alimentos, do vestuário, enfim, do custo de vida como um todo, e isso pesa mais no bolso das famílias mais pobres” declarou Serjão.

Paulo Syritiuk, coordenador da regional Centro Sul do PDT e organizador do evento, afirma que esse encontro fortalecerá os laços entre os militantes regionais, o que possibilita ao PDT do Paraná ganhar musculatura para enfrentar o debate empunhando a bandeira progressista. “Somos de raízes trabalhistas, Brizolistas, defendemos a valorização do trabalho e do emprego, com justa distribuição de renda e de riquezas” concluiu Syritiuk.

O evento acontecerá na sede do Sintesu, situado na Rua Padre Salvador Rena, 808 na Santa Cruz, e deverá contar com a presença de autoridades eleitas e coordenadores do PDT Paraná.

TEXTO Via Coordenadoria local PDT