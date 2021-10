PCPR prende oito pessoas ligadas ao tráfico de drogas em seis cidades do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante oito suspeitos de tráfico de drogas, durante a operação realizada na manhã desta quinta-feira (14), nas cidades de Rio Negro, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Nova Esperança, Paraíso do Norte, Ponta Grossa e São Paulo (SP). Os alvos são indivíduos que comandam o tráfico no interior de penitenciárias e fora delas. Parte dos investigados encontram-se presos.

Durante a operação foram apreendidos 10 mil selos de maconha sintética, 165 quilos de maconha, 11,6 de haxixe, além de dinheiro, armas e munição. Estima-se que o prejuízo ao crime organizado seja de mais de R$ 1 milhão.

As investigações tiveram início em abril deste ano e são decorrentes do Plano de Atuação Sistemática e Integrada (Pasi), que visa combater homicídios provenientes do tráfico de drogas.

As primeiras diligências foram realizadas no bairro Cidade Industrial, em Curitiba, e desde então foram ampliadas e alcançaram alvos de diferentes locais do Paraná.