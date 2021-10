PAI BEBE TODAS E DISPARA COM REVOLVER PARA ASSUSTAR VIZINHOS NO PRIMAVERA

Um homem , pai de família e sem passagem pela polícia, ontem perdeu a cabeça e detonou revolver para assustar seus vizinhos. Ele foi levado pela polícia logo após o tirambaços, confira o que deu no B.O

No dia 24 de out. 21. – 22h00min. No bairro Primavera, conforme várias ligações via 190, de que em um bar, estaria ocorrendo disparos de arma de fogo. As equipes PM no local, em conversa com a proprietária do referido bar, sendo que relatou que houve uma discussão entre familiares, porém não houve disparos. Devido à denúncia ser de disparo de arma de fogo, foi solicitado a entrada das equipes, para averiguar, porém neste momento, a filha do casal, que estava bastante nervosa, informou que havia arma de fogo indicando o local, onde foi localizado um revólver 38, com 03 munições intactas e 2 munições deflagradas.

Indagada a filha, 24 anos, sobre os disparos, a mesma relatou que o pai, 48 anos, chegou na residência, embriagado e começou a discutir com os vizinhos, em seguida pegou a arma de fogo e no momento em que ela tentou intervir, ocorreram os disparos. Realizado consulta, nada consta em desfavor do autor, porém não foi encontrado registro da arma de fogo.

Diante dos fatos, a arma foi apreendida e encaminhado o autor até a delegacia, para seguir com os procedimentos cabíveis.