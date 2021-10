Mulher tem pulmão perfurado após sessão de acupuntura para aliviar dores no pescoço

Uma empresária de 26 anos teve o pulmão perfurado após passar por uma sessão de acupuntura nesta segunda-feira (11), em Sorriso, no norte do Mato Grosso. Jessika Aldrey Germiniani fez o tratamento para aliviar dores no pescoço, mas foi levada ao hospital com dores e falta de ar e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Jessika disse ter procurado uma massoterapeuta no início da semana, pois estava com dores no pescoço. Ela afirmou que foi a profissional que insistiu em realizar uma sessão de acupuntura nas costas para adiantar o processo de recuperação.

“Eu senti muita dor na hora, mas ela falou que fazia parte do procedimento e me liberou para ir para casa. No mesmo momento comecei a sentir dor e falta de ar. Cheguei em casa tentei deitar, mas não conseguia e a falta de ar foi aumentando”, relatou a empresária, ao g1.

Desesperada, a empresária entrou em contato com uma fisioterapeuta com quem já havia feito acupuntura para tentar saber o que aconteceu. A profissional sugeriu, então, que o mais improvável teria acontecido e seu pulmão poderia ter sido perfurado. A recomendação foi procurar o hospital imediatamente.

“Também liguei para a massagista para perguntar quantos centímetros ela havia enfiado a agulha, mas ela não explicou direito, falou que era coisa da minha cabeça”, contou.

Exames comprovaram a perfuração do pulmão e a empresária deve ficar com um dreno até que o ar seja extraído.

O Ministério da Saúde informa que, segundo a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), a Medicina Tradicional Chinesa (MTC)/Acupuntura é de caráter multiprofissional. É necessária a formação em cursos de especialização.

Fonte:Ricmais