MÃE ACAMADA, PAI HOSPITALIZADO E FILHO PAU DA ÁGUA DE 57 ANOS ENCHE CASA DE FUMAÇA E AMEAÇA IRMÃ MAIS VELHA QUE CUIDAVA DOS IDOSOS!

A pergunta é uma só : Será que tem concerto um cara destes que aos 57 anos, pais doentes, ainda importuna a única pessoa que cuida dos idosos?? Foi preso, mas se puder, leia o relato policia e tire sua própria conclusão!!!!

No dia 20 de out. 21., às 15h00min. No bairro Boqueirão, após chamada via 190, foi deslocado até o local, onde foi feito contato com a solicitante, 60 anos, a qual passou a relatar, que seu pai encontra-se hospitalizado, em estado grave e que sua mãe esta acamada, com problemas de saúde, que estava no local, para cuidar da mãe, momento em que chamou a atenção de seu irmão,

57 anos, por que o mesmo tem hábito de fumar no interior da residência, momento em que o indivíduo passou a xingá -la, proferindo várias palavras de baixo calão e ameaças. Diante do relato da solicitante e do interesse da mesma em representar, contra o autor dos fatos, foi abordado o autor, em um bar, próximo residência, o qual recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, para as providências cabíveis.