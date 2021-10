LUGAR DE COVARDÃO É NO CADEIÃO , PM LEVA MAIS UM MACHÃO PARA JAULA!!!

Como existem casos diários de homens que tratavam mal sua mulher ao ponto dela, deixar o figura!

No entanto, estes machões de beira de fogão, não querem entender que são seres que não conseguem conviver com outros seres humanos do sexo oposto e quando o fazem, repelem a frustração retida em ofensas e agressões. Confira mais um caso de um machão que vira ser gentil perto da Policia Militar!!

Direto do B.O

No dia 20 out. 21, por volta das 06h30min, uma equipe policial deslocou até o bairro Industrial, onde em contato com a vítima, 32 anos, esta passou a relatar que seu ex-marido, 40 anos, encontrava-se no interior do pátio de sua residência e ela e sua genitora, 51 anos, possuem medida protetiva contra o mesmo e que ainda, o indivíduo encontrava-se agressivo quebrando os vidros de um acessório veicular que encontrava-se na garagem. Em ato contínuo foi visualizado o idivíduo sentado em um sofá no pátio da residência. Realizada a abordagem nada de ilícito foi encontrado, porém, após consulta no sistema foi constatada a medida protetiva em desfavor do abordado. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor e encaminhado com as vítimas até a delegacia, para que fossem tomadas as demais medidas cabíveis.