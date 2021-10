INVADIU MERCADO E LEVOU DUAS PEÇAS DE PICANHA, CANA NELE!

Muitas pessoas podem até discordar, mas, o cara invadiu um mercado e furtou um produto de alto valor a carne, deve ser preso sim. Infringiu a lei e tem que pagar por isso, ou vira bagunça.

“Lobo, era só para fazer um churras!” . A lei é clara… Você pode contestar que tem politico ladrão que roubou milhões e estão soltos porque compraram parte da “Justiça”? Eu te respondo: Amigo, aprenda a votar, pois quem faz as leis são eles os POLÍTICOS!

Vamos as picanhas furtadas do mercado, no relato oficial da PM!





Por volta das 18h30min do dia 18 de outubro 2021, no bairro Morro Alto, a equipe policial militar foi acionada para averiguar uma situação de furto em um supermercado, sendo que no local a equipe foi informada que um homem, 32 anos, subtraiu duas peças de picanha totalizando o valor de R$109,66 ( cento e nove reais e sessenta e seis centavos), e que estava saindo do mercado com os produtos escondido dentro das roupas, momento que foi imobilizado por um funcionário do local.

Sendo então identificado o autor, o qual é ex-funcionário e adentrou ao local utilizando o crachá do seu irmão que trabalha no local. Diante dos fatos foram conduzidas as partes para delegacia !!!