“ Recebemos hoje pela manhã do DER equipamentos e maquinários que vão nos ajudar muito nas obras de Guarapuava. Comemora Celso Góes prefeito de Guarapuava .





O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) recebeu nesta terça-feira (26) prefeitos e representantes de 56 cidades para assinatura de termo de doação de equipamentos e veículos disponibilizados pelo departamento neste ano.

Para o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, a realização de eventos como esse asseguram a transparência dos procedimentos. “O DER tem agido com muita transparência na doação de equipamentos para que todos os municípios pudessem fazer a sua inscrição e tivessem acesso. Todos estão aqui porque trabalharam, credenciaram o município, estão habilitados e, por isso, atendem os seus cidadãos”, afirma.

“A infraestrutura muda a vida de um pequeno município, de um município que precisa industrializar, que precisa de emprego e renda. A infraestrutura faz a diferença”, acrescenta.

De acordo com o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti, já estão sendo atendidos mais de 105 municípios. “É muito importante para o DER e para os municípios, pois são equipamentos que não seriam mais utilizados por nós, mas que serão muito bem utilizados por todos os municípios que estão aqui representados”, afirma.

O Prefeito de Guarapuava Celso Góes falou destes equipamentos e destacou a importância deles para a cidade e interior .

Além disso, o deputado O Secretario de Infra Estrutura e Logística Sandro Alex afirmou que irá em breve para Guarapuava para vistoriar o andamento das obras de duplicação da BR 277 que seguem a todo vapor. ! Comemorou o prefeito !

O Secretário elogiou Guarapuava e a seriedade do prefeito Celso Góes. “Parabenizo Guarapuava, uma administração séria e de muita parceria com o governo do estado!”









Os itens doados incluem caminhões basculantes, caçamba, motoniveladoras, carregador frontal, trator de esteira, retroescavadeira, rolo compactador e tanque de betume, entre outros.





SERVIÇOS

A medida visa garantir que os equipamentos e veículos sejam aproveitados na execução de serviços e obras pelas administrações municipais, não mais ficando apenas estacionados e guardados em pátios e garagens. Com a finalização dos trâmites, as prefeituras podem retirar suas doações.

O DER/PR mantém parceria com as administrações municipais também por meio de ações individuais de doação de equipamentos e veículos, bem como de material fresado resultante dos serviços de conservação de rodovias estaduais, que pode ser usado para reparos, reforços em vias não pavimentadas e, ainda, como componente em serviços de pavimentação.

PRESENÇAS

Participaram do evento as prefeituras de Guarapuava, Abatiá, Altamira, Altônia, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Califórnia, Brasilândia, Cambará, Campina da Lagoa, Carlópolis, Cidade Gaúcha, Coronel Domingos Soares, Cruzeiro do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, Curiúva, Diamante do Norte, Doutor Camargo, Faxinal, Fernandes Pinheiro, Flor da Serra do Sul, Francisco Alves, Godoy Moreira, Guapirama, Imbituva, Iporã, Irati, Itaguajé, Itambaracá, Ivaí, Jaboti, Jaguariaíva, Jussara, Leópolis, Lunardeli, Marechal Cândido Rondon, Moreira Sales, Nova Londrina, Nova Olímpia, Piraí do Sul, Porto Amazonas, Primeiro de Maio, Quedas do Iguaçu, Quitandinha, Realeza, Roncador, Santa Cecília do Pavão, Santa Lúcia, Santa Mariana, São Gerônimo da Serra, São José das Palmeiras, Sapopema, Siqueira Campos, Tapejara, Tibagi e Ventania.