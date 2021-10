GUARAPUAVA CONQUISTA QUATRO TÍTULOS NOS JOGOS DA JUVENTUDE

Ao longo das últimas semanas, Guarapuava conquistou o total de cinco títulos nos Jogos da Juventude (JOJUPS) e nos Jogos Abertos do Paraná (JAPS), sendo quatro apenas nos JOJUPS.

Nos Jogos da Juventude (Sub-17), as equipes campeãs foram as do Handebol Feminino, comandada pelo professor José Renato Miranda, e do Handebol Masculino com o treinador Roosevelt Marques. Os times do Voleibol Feminino e Masculino, treinados pelos professores Mayra Selella e Denilson Bortolanza, respectivamente, também garantiram o título. Guarapuava conquistou também um vice-campeonato no Basquete Feminino.

Nos Jogos Abertos (Adulto), a equipe de Voleibol Masculina, liderada pelo treinador Leezandro Teixeira de Paula, ficou com o ouro. Já o Handebol Feminino, treinado pelo professor José Renato Miranda, conquistou o segundo lugar.

PRÓXIMAS DISPUTAS

As equipes de Voleibol Feminino e Basquete Masculino ainda disputam a final dos Jogos Abertos no dia 24 de outubro e o Futsal Masculino joga a semifinal contra a equipe de Laranjeiras com data a ser definida.