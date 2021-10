Golpe do amor no exterior leva R$ 23.000,00 de mulher no São Cristovão

Este golpe é famoso e são constantes os alertas de todos os radialistas e jornalistas a respeito. Inúmeras vezes, citei golpes parecidos na TV e no rádio, mas infelizmente, mulheres solitárias preferem acreditar no possível amor do face, QUE GERALMENTE USA FOTOS FAKE, do que OUVIR as orientações e alertas de golpes.

Quando avisam a policia já é tarde e o dinheiro… Confira o B.O









No dia 20 de out. 21., às18h30min. No bairro São Cristovão a equipe atendeu uma ocorrência onde em conversa com a solicitante, 52 anos, relatou que há algum tempo, aceitou um convite, pelo aplicativo facebook e após isso, ela e a pessoa trocaram números de telefone e a partir disso, via whatsapp, a pessoa que se identificou como homem, começou a pedir dinheiro para a solicitante, alegando que seria para ajuda-lo a vir para o Brasil.

Repassando algumas contas, para que a vítima lhe fizesse os depósitos bancários. Os depósitos somados chegaram a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). A vítima relata ainda, que o estelionatário continua enviando mensagem e pedindo mais dinheiro. Diante dos fatos, foi orientada.