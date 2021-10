GENTE INCOMODANDO GENTE ! NO BOQUEIRÃO VIZINHO PERDE O SOM !

"Foi deslocado até o local e constatado que o volume do som estava excessivamente alto..."

Nos últimos 30 anos passei hora apresentando , ou comandando programas policiais no Rádio e TV, sempre alertei aos vizinhos sem noção, a não amonifar o próximo, ou seja para curtir seus eventos familiares bem como festas com amigos, com som ambiente… O duro é que tem gente que não sabe o limite de seu barulho é o ouvido do vizinho… Sempre digo, vai fazer uma festa, converse com o vizinho, se possível até convide ele, agora ficar com batidão ou sertanejo choroso no ouvido de quem precisa descansar! Sempre defendi que o fato deveria ser motivo de prisão! Mas este, teve o som apreendido e espero que tenha aprendido a lição!! Confira abaixo o relato de mais um vizinho que perde o som por incomodar quem quer descansar !!!





Por volta das 10h do dia 17 de outubro de 2021, na Rua Maldivas, Boqueirão entrou em contato via 190 uma mulher, 33 anos , a qual relatou que sua vizinha de nome, 32 anos, estaria lhe perturbando o sossego desde a noite da data anterior e pediu providências.

Foi deslocado até o local e constatado que o volume do som estava excessivamente alto e mediante interesse em representação por parte da solicitante, as partes foram encaminhadas até o Termo Circunstanciado e feita a apreensão do aparelho de