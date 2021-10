Estelionatários do Candói dando golpes em Idosos da região tentaram com Guarapuavano e não conseguiram

Na semana anterior, fui visitar um empresário amigo meu, e durante o lanche com a família, ele relatava o fato que um estelionatário com o número de telefone do Candói tentou dar o velho golpe da Filha precisando de dinheiro para cima dele.

O pilantra escreveu dizendo que era a filha, estava falando de outro número porque o celular estava na revisão, um papinho rola, e ai, vem o pedido de dinheiro.

O meu amigo, pessoa antenada, ouvinte do meu programa onde sempre faço alertas neste sentido, não caiu. Até recomendei que fizesse um B.0 , mas a falta de tempo do mesmo , muito trabalho, acabou por não registrar!

No entanto passou os dados do estelionatário com nome e telefone , para o Conselho de Segurança da cidade.

E Agora ao que parece o mesmo pilantra consegue, tirar grana de um senhor de quase setenta anos.

Acompanhe o relato Policial!